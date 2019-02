Geloso del nuovo compagno della ex, fa irruzione in casa sua e lo malmena: arrestato

Geloso del nuovo compagno della ex, fa irruzione in casa sua e lo malmena: in manette un 24enne di Silvi con l’accusa di violenza privata, violazione di domicilio e lesioni personali.

Il fatto si è verificato nelle prime ore del mattino, quando il giovane ha sfondato la porta dell'abitazione del "rivale", un 22enne di Silvi, e lo ha preso a calci e pugni per poi fuggire a piedi.

La vittima ha allora chiamato i carabinieri di Pineto, che si sono subito messi sulle tracce dell'aggressore, individuandolo poco dopo e arrestandolo.

Il 22enne, intanto, è finito in ospedale, avendo riportato varie contusioni nonché lesioni alla testa e al volto: ne avrà per 12 giorni.