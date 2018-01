Piazza Alcyone, vittoria dei residenti: arriva il senso unico

Vittoria per i residenti della zona di Piazza Alcyone che, grazie ad una petizione raccolta e consegnata all'amministrazione comunale, hanno ottenuto l'istituzione del senso unico di marcia mare - monti in tutta la piazza e nelle stradine limitrofe. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale. Sul posto c'era stato un sopralluogo dell'assessore e vicesindaco Blasioli assieme all'assessore Civitarese.

Gli assessori hanno commentato:

"La ditta Gmc Strade Srl di Pescara è da due giorni al lavoro per l’apposizione di tutta la segnaletica. Per i lavori, fatta eccezione per maltempo saranno terminati per la giornata di domani, venerdì 26 gennaio, per cui già nel pomeriggio potrebbe entrare in vigore l’ordinanza n. 409 del 19 dicembre 2017 che recepisce la nuova mobilità. In particolare, con l’ordinanza si prevede la modifica della disciplina viaria di Piazza Alcyone da doppio senso a senso unico di marcia mare-monti, nel tratto che costeggia il Fosso Vallelunga. Molti genitori, soprattutto nelle ore di entrata e di uscita delle scuole di via Scarfoglio, impegnano detto tratto di strada e sovente si creano ingorghi per la ridotta carreggiata."