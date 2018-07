Dramma a Pianella: uomo trovato morto in casa

Dramma questa mattina a Pianella. Un uomo di 75 anni, di cui non si conoscono le generalità, è stato trovato morto questa mattina all'interno della sua casa. A dare l'allarme la compagna dell'uomo, che era anche la sua badante. Sul posto anche i carabinieri. Il corpo presentava delle tumefazioni e dunque probabilmente sarà disposta l'autopsia, anche se da una prima ispezione cadaverica la morte sembra avvenuta per cause naturali.

I segni sul corpo potrebbero infatti essere compatibili con una caduta dopo aver perso i sensi, come dichiarato dalla donna ai militari che si occupano delle indagini.