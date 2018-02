Pianella, profughi abusivi in un B&B: blitz della Municipale

Il sindaco di Pianella Marinelli ha disposto l'allontanamento di 9 profughi ospitati in un B&B di Castellana, in quanto non erano stati registrati dal titolare.

La struttura, ispezionata dalla Polizia Municipale, ospitava di fatto un numero maggiore di ospiti rispetto a quello consentito dalla legge. Oltre all'allontanamento degli ospiti abusivi, sono state comminate al titolare sanzioni per 4500 euro.