Pianella, parco chiuso da mesi: la replica dell'amministrazione comunale

Nessuna chiusura per allagamento da mesi, ma semplicemente una chiusura dovuta alla semina del manto erboso in attesa che possa essere nuovamente calpestabile. L'assessore D'Amico replica alle accuse mosse dal consigliere di minoranza Filippone in merito alla chiusura del Parco “Elena Finocchio” di Pianella.

Secondo l'assessore, che parla a nome dell'attuale amministrazione comunale, le dichiarazioni non rispondo al vero considerando che già il 16 novembre scorso il Comune tramite la pagina Facebook aveva avvisato i cittadini della chiusura dovuta alla semina del manto erboso che necessita per alcune settimane di non essere calpestato. Nessuna conseguenza invece del maltempo sulla condizione del parco stesso.

L'assessore ha dichiarato: