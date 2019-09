Pianella, operaio rimane ferito dopo essere stato travolto da alcuni bancali

Un operaio di 53 anni, nato a Pescara e residente a Città Sant'Angelo, è rimasto ferito nella mattinata di oggi a causa di un incidente sul lavoro. L'uomo stava lavorando con una pressa a Pianella quando, per circostanze ancora da chiarire, è stato schiacciato da alcuni bancali.

L'operaio è stato subito trasportato in ospedale da un'ambulanza del 118. Ha riportato un trauma addominale e toracico da schiacciamento, è rimasto sempre cosciente e le sue condizioni non sono gravi. Attualmente è sotto osservazione per ulteriori accertamenti.