Pianella, cade mentre fa motocross: è grave

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, Ferragosto, a Cerratina di Pianella. Un 56enne, infatti, per circostanze ancora da chiarire, è caduto mentre stava facendo motocross. Subito soccorso dal personale del 118 arrivato anche con l'elisoccorso, è stato trasportato in ospedale a Pescara. Le sue condizioni sono gravi, attualmente è ricoverato in rianimazione e la prognosi è riservata. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco.