Incendio in una stalla a Pianella: morti due animali

Momenti di panico e paura nel pomeriggio di oggi a Pianella, dove un incendio ha interessato una stalla. All'interno si trovavano alcuni animali e sul posto sono arrivati tre mezzi dei vigili del fuoco: un'autobotte, una Campagnola e un aps.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sette in tutto le unità impegnate nello spegnimento del rogo e della messa in sicurezza degli animali. Purtroppo un cavallo ed un vitello sono stati recuperati quando erano già morti.L'intervento è ancora in corso, le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Non sono rimaste coinvolte persone.