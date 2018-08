Blitz dei Carabinieri a Pianella: giovane arrestato con oltre 200 grammi di sostanze stupefacenti

I Carabinieri di Pianella hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 30enne originario di San Severo ma domiciliato in Pianella, già segnalato per analoghi reati.

I militari dell'Arma, a seguito di un’accurata attività investigativa, sono venuti a conoscenza che il giovane, domiciliato a casa di un suo parente - tra l’altro quest’ultimo già sottoposto ai domiciliari - potesse avere della droga e così, nelle prime ore del pomeriggio, hanno deciso di intervenire procedendo a una perquisizione domiciliare.

Le informazioni raccolte si sono poi rivelate corrette: difatti, una volta giunti sul posto, hanno notato che il pugliese, alla loro vista, ha tentato di disfarsi di una busta in plastica (dove all’interno sono stati rinvenuti oltre 200 grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina, marijuana e hashish), gettandola dalla finestra dell’appartamento.

Dopo il recupero, il giovane non ha potuto fare altro che ammettere le sue responsabilità e, a seguito di un'approfondita perquisizione domiciliare, è stato altresì rinvenuto un bilancino elettronico di precisione con un foglio manoscritto contenente alcuni appunti di contabilità relativi all’attività di spaccio.

L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto e ristretto ai domiciliari in attesa di udienza di convalida.