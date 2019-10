Pianella, nuovo furto al bar gelateria Garden

Nuovo furto ai danni del bar gelateria Garden di Pianella. L'altra notte, infatti, a distanza di due settimane dall'ultimo colpo, alcuni ladri si sono introdotti nel locale portando via tre slot. Il bottino è di circa un migliaio di euro. I malviventi, entrati in azione in piena notte, erano in tre e con il volto travisato come mostrano le telecamere di sorveglianza i cui video sono stati acquisiti dai carabinieri che si occupano delle indagini.

Il 12 ottobre scorso, i ladri avevano portato via la macchinetta cambiasoldi contenente 3000 euro. Ora gli inquirenti cercheranno di capire se si tratta della stessa banda.