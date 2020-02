Paura a Pianella, crollano una copertura ed un pilastro di un palazzo provocando una fuga di gas - FOTO

Paura oggi 5 febbraio a Pianella, dove a causa del forte vento la copertura di ferro ed ondulina e un pilastro in mattoni sono crollati in un palazzo in pieno centro. La copertura addirittura non ha retto la spinta e si è ribaltata lungo la via e sulle palazzine di fronte. Il pilastro è crollato a terra lesionando la pavimentazione, con una tubazione che si è rotta provocando una fuga di gas.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno chiuso le forniture e rimosso le parti pericolanti. Per fortuna non ci sono stati feriti. Sul posto anche il sindaco, la polizia municipale di Pianella ed i carabinieri. Diversi gli interventi sul territorio pescarese da parte degli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco di Pescara e dei vari distaccamenti.