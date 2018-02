Pianella: a Castellana arriva la nuova piazza

Una nuova piazza per Castellana di Pianella. Giovedì 22 febbraio si terrà alle 19 presso il centro polivalente della frazione del comune pescarese un incontro di presentazione del progetto e dei lavori in Piazza B.V. Maria Lauretana, che verrà completamente ristrutturata e riqualificata.

Sarà rifatta la pavimentazione, l'illuminazione pubblica, posizionati arredi urbani e sistemata l'area parcheggi.

"Siamo pronti ad avviare anche questo nuovo cantiere ed a completarlo in tempi brevi, afferma il sindaco Marinelli, finanziandolo con fondi comunali. Si tratta indubbiamente del principale luogo di aggregazione della comunità di Castellana che necessitava di un intervento tale da renderla più bella e sicura per i fruitori. Per tale ragione intendiamo condividere questo traguardo con la cittadinanza per illustrare nel dettaglio, con l’ausilio dei tecnici, l’intervento per il quale l’inizio dei lavori è in programma per la prima settimana di marzo. Mi corre l’obbligo di ringraziare, conclude il primo cittadino, l’Ing. Romano Sangiacomo e l’Arch. Gabriella Fantone, per la straordinaria disponibilità mostrata”.