Porta Nuova, pezzo di cornicione si stacca e colpisce un passante [FOTO]

Nel tardo pomeriggio di oggi a Porta Nuova, per la precisione in via dei Peligni all'angolo con via Tibullo, si è improvvisamente staccato un pezzo di cornicione di un garage che, così, è caduto giù da un'altezza di circa 4 metri, colpendo un passante a una spalla.

Sul posto i vigili del fuoco con il funzionario tecnico Moreno Berardinucci, gli agenti della polizia municipale di Pescara e un'ambulanza del 118, i cui volontari si sono occupati di trasportare l'uomo in ospedale, dove è stato poi ricoverato.

Intanto, per questioni di sicurezza, l'area è stata transennata dai vigili del fuoco con il nastro bianco e rosso.

