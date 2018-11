Diffamazione, condannato Pettinari: dovrà risarcire D’Alfonso con 50mila euro

Domenico Pettinari è stato condannato a risarcire l’ex governatore Luciano D’Alfonso con 50mila euro. Lo ha deciso il tribunale civile di Pescara. Contestualmente, Pettinari dovrà anche pagare le spese legali.

D’Alfonso aveva inizialmente chiesto al consigliere regionale del M5S un risarcimento danni di 200mila euro.

"Oggi è un giorno triste per me - ha dichiarato Pettinari - Per aver fatto il mio dovere, per aver messo in luce uno spreco di denaro pubblico milionario da parte della Asl di Pescara e per aver chiesto conto di questo sperpero pubblicamente, dovrò risarcire D’Alfonso perché, chiedendogli lumi su un incauto acquisto da parte della sanità abruzzese, di cui al tempo era anche era commissario ad acta, avrei leso la sua immagine".