Petrolio nel fiume Pescara: video shock degli ambientalisti

Un disastro ambientale in corso, con uno sversamento di petrolio nel fiume Pescara. E' quanto denunciano gli ambientalisti della SOA, che hanno subito scritto all'Arta ed alla Regione. In particolare, gli sversamenti riguardano il torrente Arolle, affluente diretto del fiume Pescara che a Tocco da Casauria è stato invaso da una fuoriuscita di idrocarburi.

L'episodio risale al 5 maggio scorso, con le immagini girate dagli ambientalisti il giorno successivo, che mostrano pozze di idrocarburi lungo l'asta fluviale, con un odore fortissimo nell'area.

"L'ARTA il primo febbraio 2017 durante un normale campionamento sul Pescara aveva riscontrato all'altezza di Piano d'Orta macchie di idrocarburi e un forte odore e aveva fatto due campionamenti, a Bolognano e più a monte a Torre de' Passeri. Inoltre aveva riscontrato le stesse macchie proprio sull'Arolle. In entrambi i campioni analizzati vi era una forte concentrazione di idrocarburi; uno in particolare presentava ben 7.188 microgrammi/litro di contaminanti (la gran parte idrocarburi pesanti)! Addirittura ci sono segnalazioni di cattivi odori provenienti dal fiume da parte di residenti a Torre de' Passeri, a chilometri a valle. La Regione Abruzzo, servizio acque, ha chiesto all'ARTA di attivare un percorso per far fronte alla situazione."

La SOA ricorda che l'acqua del fiume Pescara viene usata anche per l'irrigazione, e per questo ha chiesto un intervento immediato per evitare rischi di contaminazione per la popolazione, in attesa di approfondimenti relativi alla natura ed alle cause che hanno portato allo sversamento.