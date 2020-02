Giovani pestati a sangue sul lungofiume a Pescara: gli aggiornamenti e gli sviluppi delle indagini

Buone notizie arrivano dall'ospedale di Pescara dove è ricoverato il giovane di 22 anni di Silvi vittima, assieme a degli amici, del brutale pestaggio avvenuto sabato 15 febbraio fra via Paolucci ed il lungofiume dei Poeti. Il ragazzo infatti sta meglio e le sue condizioni, che inizialmente erano critiche, sono in miglioramento. Attualmente è ricoverato nel reparto di Neurochirurgia per un'emorragia cerebrale.

Intanto la squadra mobile di Pescara, guidata da Dante Cosentino, ha avviato le indagini ed ha già ascoltato alcune persone come testimoni, riuscendo anche a parlare con il giovane ferito. Fondamentali saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per arrivare ad identificare i componenti del gruppo che ha pestato a sangue il 22enne ed altri amici, uno dei quali ha riportato dei tagli con prognosi di 7 giorni.