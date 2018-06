Pescosansonesco: l'Ostello ad "offerta libera" dopo 20 anni rischia di chiudere

Un ostello che da 20 anni utilizza una formula unica e decisamente controcorrente rispetto alle logiche del business. A Pescosansonesco, piccolo comune in provincia di Pescara, si trova l'Ostello Petra di Giampiero Torello, attore e sceneggiatore teatrale che accoglie gli ospiti con la formula "ad offerta libera secondo coscienza". Ovvero gli avventori del suggestivo ostello realizzato in un Convento Francescano del 1.500 pagano senza alcun vincolo in base alle proprie esigenze.

Ostello Petra a rischio chiusura

E non è tutto, in quanto eventualmente un alloggiato potrebbe anche decidere di pagare barattando con lavori da realizzare all'interno della struttura oppure coltivando l'orto dal quale Torello raccogliere frutta e verdura per cene e pranzi domenicali. L'ostello Petra però adesso rischia di chiudere dopo anni di sacrifici e soldi investiti dal gestore che riuscì ad aprire grazie a fondi della Cassa del Mezzogiorno.

Ma ora improvvisamente il vecchio bando che prevedeva un rinnovo automatico di altri nove anni, è stato annullato e ne verrà presto pubblicato un'altro, e per questo Torello teme di dover lasciare la struttura qualora non dovesse essere il vincitore. Nell'ostello vengono organizzati settimanalmente corsi di teatro, meditazione, yoga, corsi di agricoltura biologica e molte altre iniziative che hanno attirato tantissimi visitatori nel piccolo paesino di Pescosansonesco, sia stranieri che italiani.