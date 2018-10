Pescatore salvato in mare dopo 40 ore, ecco la ricostruzione di quanto successo

È una storia che ha davvero dell'incredibile quella che ha come protagonista Giovanni Amodio, pescatore di 35 anni di Martinsicuro di cui si erano perse le tracce da ieri pomeriggio, sabato 13 ottobre, intorno alle ore 16:30.

Il 35enne era infatti uscito in mare il giorno prima per una battuta di pesca, ma poi, a causa di un incidente è finito in mare dove è rimasto per ben 40 ore.

Pescatore disperso a Martinsicuro: avvistato e salvato a largo di Pescara

Solo nel pomeriggio di oggi infatti è stato avvistato e recuperato da un'imbarcazione a bordo della quale c'era anche un agente della Squadra Volante della polizia di Pescara e poi accompagnato al porto turistico Marina di Pescara.

Subito dopo il trasferimento all'ospedale con i soccorritori del 118 per tutti gli accertamenti del caso ma le condizioni di salute del 35enne sembrerebbero buone.

In base alla ricostruzione di quanto successo, l'incidente in mare sarebbe accaduto venerdì intorno a mezzanotte quando le reti si sono impigliate nell'elica facendo rovesciare l'imbarcazione (poi recuperata ieri) a circa 10 miglia dalla costa di Martinsicuro. Il pescatore è finito sotto alla barca ma è riuscito a liberarsi riuscendo anche a indossare un giubbotto di salvataggio che gli ha consentito di rimanere a galla.

Poi la forza della corrente marina l'ha trascinato fino al largo di Pescara (circa 7 miglia nautiche) dove è stato individuato e recuperato mentre erano in corso le ricerche coordinate dalla Guardia Costiera.