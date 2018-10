Pescatore disperso a Martinsicuro: avvistato e salvato a largo di Pescara

E' vivo ed è in buone condizioni di salute nonostante abbia trascorso una notte in balia delle onde Giovanni Amodio, 35enne pescatore di Martinsicuro dato per disperso da ieri sera dopo che la sua barca si era ribaltata e l'uomo non era rientrato in porto. L'imbrazazione era stata trovata ad otto miglia a largo di Martinisicuro ma del pescatore non c'era alcuna traccia.

Oggi, invece, un agente della Squadra Volante della Questura di Pescara lo ha avvistato sette miglia a largo del porto pescarese e lo ha tratto in salvo. Subito dopo sono intervenuti i militari della Guardia Costiera. Ancora da capire le cause del ribaltamento dell'imbarcazione e quante ore è rimasto in acqua il pescatore.