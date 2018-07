Pescaresi indisciplinati alla guida: boom di multe e sequestri dei carabinieri

Task force e controlli a tappeto da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Pescara che, con i militari delle quatto compagnie di riferimento sul territorio, hanno dato particolare attenzione nel mese di giugno alla sicurezza stradale ed alle infrazioni commesse alla guida.

Un tassello fondamentale per la sicurezza e la convivenza sociale e civile dei cittadini quello del rispetto delle norme del codice stradale. Durante i controlli i militari hanno elevato decine di multe, sequestrato auto e ritirato patenti. Ed il bilancio, spiegano i militari, è sorprendente.

L'incidenza delle sanzioni erogate per il mancato uso del casco e delle cinture è doppia rispetto alla media nazionale dello stesso periodo, e tripla per quanto concerne l'uso del cellulare alla guida. Anche il dato sui veicoli fermati senza assicurazione e senza revisione è importante, con un dato superiore più del doppio rispetto alla media nazionale. Settanta in tutto le contravvenzioni elevate, sequestrati 38 veicoli e 13 invece sono state le patenti ritirate. Basti pensare che il 7 luglio scorso, dalle 23 alle 3 del mattino lungo la riviera nord sono stati controllati 40 veicoli, con 10 multe e 7 patenti ritirate.

I carabinieri hanno aggiunto: