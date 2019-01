Pescarese evaso condannato a un anno di arresti domiciliari

Un uomo è stato tratto in arresto a Pescara dalla polizia.

In particolare, a essere arrestato è stato un condannato per evasione, S.M., pescarese di 45 anni.

A eseguire un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva sono stati gli agenti della Squadra Mobile.

A emettere il provvedimento è stata la Procura Generale della Corte d’Appello dell’Aquila. Il 45enne è stato ristretto agli arresti domiciliari nella sua dimora nel quartiere di “Rancitelli” dove dovrà restare per un anno.