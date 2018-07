Pescara: week end di controlli e multe per i carabinieri

Fine settimana di controlli sulle strade e nei locali della Movida pescarese per i carabinieri del Comando Provinciale di Pescara. In azione i militari delle compagnie di Pescara e Montesilvano, assieme ai militari del NAS che hanno effettuato verifiche negli stabilimenti e locali della riviera dove in estate si concentra il maggior afflusso di utenti nelle ore notturne.

Sul fronte dei controlli stradali, ritirare 9 patenti, sequestrati due veicoli sottoposti a fermo amministrativo, recuperati 2 mezzi risultati rubati ed arrestate 6 persone. Dieci infine le persone denunciate. I controlli hanno riguardato oltre 200 veicoli e 300 persone. Per quanto concerne invece il rispetto delle normative nei locali notturni, quattro le attività controllate con 7 sanzioni complessive. In un caso, il personale della sicurezza era completamente in nero e dunque è stata disposta la sospensione dell'attività per la ditta che fornisce il personale di sicurezza.

In un altro locale invece sono state elevate multe per il mancato rispetto del protocollo HACCP riguardante la manipolazione di alimenti. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.