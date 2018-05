Pescara, voragine in via D'Avalos: chiusa per una settimana la rotatoria

Una settimana di lavori dell'Aca per sistemare i cedimenti stradali che hanno interessato la zona fra la rotatoria della Pineta e via Elettra a Portanuova. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale con il vicesindaco Blasioli, annunciando una serie di interventi per sistemare la condotta che scorre a 4 metri di profondità e che sarebbe la causa dei cedimenti.

I lavori richiedono la chiusura della strada fino al prossimo 21 maggio, come da ordinanza emessa oggi dal settore Lavori Pubblici. L’intervento mirato alla soluzione del problema inizierà domani, come ci ha comunicato l'Aca stessa, in modo da poter agire con i tempi necessari a ripristinare strada e mobilità in sicurezza. Il tratto dei lavori è quello compreso fra la rotatoria della Pineta e l’intersezione con via Elettra