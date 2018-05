Pescara, violano gli arresti domiciliari: arrestati

Hanno violato le prescrizioni degli arresti domiciliari, e per questo sono stati arrestati. In manette sono finiti un 48enne ed un 34enne.

Il 48enne, M.G., è stato sorpreso fuori dall'abitazione in via Aldo Moro mentre era in compagnia di un pregiudicato. Il 34enne invece più volte si è allontanato da casa senza autorizzazione, minacciando ed aggredendo anche alcune persone. Entrambi sono finiti in carcere a San Donato.