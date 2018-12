Pescara, paura in via Parco Nazionale D'Abruzzo per una fuga di gas

Momenti di tensione in via Parco Nazionale d'Abruzzo nella tarda mattina di oggi a causa di una fuga di gas. Un'automobile in transito ha urtato una tubatura provocando una perdita. I residenti si sono allarmati dopo aver sentito un forte odore di gas ed hanno chiamato i vigili del fuoco.

Immediatamente è stata disposta la chiusura dell'erogazione del gas dalla condotta danneggiata ed i vigili del fuoco hanno anche transennato la zona che è stata chiusa al traffico. Gli operai dell'azienda che gestice il servizio del gas sono già al lavoro per la riparazione.