Pescara, paura in via Monte di Grappa: evacuato il palazzo del vicesindaco per una fuga di gas

Paura ma per fortuna nessuna conseguenza per una fuga di gas in un appartamento di via Monte Grappa a Pescara. Ieri sera, infatti, i residenti hanno allertato i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per un forte odore di gas. Sul posto, oltre ai pompieri, anche carabinieri, polizia e i tecnici di Pescara Gas. Una volta individuato l'appartamento dal quale proveniva la fuga di gas, i vigili del fuoco sono entrati con una gru in quanto il proprietario era assente.

Nel frattempo tutti i condomini erano stati evacuati. Nel palazzo vive anche il vicesindaco ed assessore Blasioli. L'allarme è rientrato alle 22.30 quando lo stabile era nuovamente in piena sicurezza.