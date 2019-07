Pescara, paura in via Bardet: bombola del gas esplode in un cantiere [FOTO]

Paura e panico questa mattina a Pescara in via Bardet, dove una bombola del gas di un cantiere edile è esplosa.

La bombola è voltata per qualche decina di metri finendo la sua corsa sul tetto dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli di via Andrea Doria, sul lungofiume.

I dipendenti, spaventati per il forte boato dell'esplosione, si sono subito riversati in strada.

La bombola, nel finire sulla sommità dell'edifcio, ha colpito, rompendolo, il bordo in marmo del tetto. Un pezzo è così caduto su un'automobile parcheggiata, una Mercedes Classe A, rompendo il parabrezza. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e recuperato la bombola, completamente dilaniata, sul tetto dell'edificio pubblico. Intervenuti, per precauzione, anche un'ambulanza del 118 e la polizia.