Pescara: vandali in azione negli uffici del Comune

Ancora vandali in azione in Comune. Nel week end pasquale, infatti, ignoti sono entrati negli uffici comunali a Piazza Italia ed hanno messo a soqquadro diverse stanze. Danneggiati i distributori automatici e sfondate alcune porte con un estintore. Sul posto è arrivata la Polizia che ha compiuto anche i rilievi con la Scientifica, anche se i dipendenti hanno fatto sapere che non manca nulla dunque non si sarebbe trattato di un furto. Mancherebbero infatti solo alcune scatole di farmaci trovate in un cassetto.

Già qualche mese fa c'era stata un'incursione simile in Comune, dove le telecamere di sorveglianza funzionano solo parzialmente e non esiste un sistema d'allarme.