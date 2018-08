Pescara: uomo trovato morto in casa a Rancitelli

Un uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Lago di Borgiano, a Rancitelli. Sul posto sono arrivati i carabinieri che stanno interrogando il figlio.

AGGIORNAMENTO I primi riscontri fanno ipotizzare che l'uomo, un anziano di 72 anni con diverse patologie a carico, sarebbe deceduto per cause naturali come un infarto o arresto cardiaco.