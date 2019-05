Pescara, uomo trovato morto in casa

Un uomo di 60 anni è stato trovato morto nel pomeriggio di oggi all'interno della sua abitazione. A scoprire il corpo senza vita dell'uomo sono stati i soccorritori giunti sul posto in via Lombardia, in centro a Pescara. I vigili del fuoco sono intervenuti per l'apertura della porta datosi che dall'interno non giungeva alcuna risposta.

I soccorritori del 118, arrivati con un'ambulanza medicalizzata, hanno constatato il decesso di E.D.M e chiamato i carabinieri in quanto la vittima era privo di documenti. La morte sarebbe avvenuta per cause naturali.