Malori a scuola, l'Udicon mette a disposizione gratuita il suo ufficio legale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di IlPescara

A seguito dell'ordinanza di sospensione del servizio di refezione scolastica in tutte le scuole di competenza del Comune di Pescara (asili, elementari, nidi e medie), disposta dal sindaco Marco Alessandrini a partire da lunedi 4 giugno 2018 a causa dei malori riscontrati fra diversi alunni e alcuni insegnanti, l'Unione Per la Tutela dei Consumatori (UDICON), tramite il Presidente Regionale, l'Avv. Stefania Centorame, mette a disposizione gratuita dei genitori dei bambini e degli insegnanti colpiti da malore l'ufficio legale, finché non verranno chiariti i fattori scatenanti le infezioni trattate in ospedale.

Per info: Sede Regionale UDICON Via del Circuito 70/72 Pescara, tel.: 0854414600 - 3888093955 (segnalazioni whatsapp) - e-mail: regioneabruzzo@udicon.org.