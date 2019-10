Pescara, completamente ubriaca tampona un'altra auto e si dà alla fuga: beccata dalla polizia

Guidava con un tasso alcolemico di quattro volte superiore al limite consentito, e quando ha tamponato un'altra vettura è fuggita. Ma la polizia di Pescara l'ha rintracciata e denunciata. Protagonista della vicenda una 30enne pescarese, che domenica sera si è messa alla guida della sua Toyota Aygo in pesante stato d'ebrezza. In via Pepe, verso le 23,15, ha tamponato una vettura parcheggiata, una Bmw a bordo della quale sedeva il conducente.

Subito dopo l'impatto, la ragazza non si è fermata per accertarsi del danno causato ma si è data alla fuga. Il conducente della Bmw a quel punto ha chiamato la centrale operativa della questura che ha immediatamente avviato gli accertamenti per risalire al responsabile.

La vettura è stata rintracciata in via Tirino da una volante e la ragazza è stata immediatamente fermata. Sottoposta all'alcoltest, aveva un tasso di alcol nel sangue di 2g/l. A quel punto è scattata la denuncia penale, il ritiro immediato della patente ed il sequestro della sua auto.