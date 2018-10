Spoltore, truffatori si spacciano per l'Agbe chiedendo soldi per una presunta raccolta fondi

E' in atto una truffa telefonica da parte di ignoti che, spacciandosi per volontari dell'Agbe, chiedono soldi ai commercianti per una falsa raccolta fondi. L'associazione pescarese ha fatto sapere di essere completamente estranea alla vicenda, in quanto le raccolte fondi sono sempre pubblicate tramite i social ed i volontari sempre riconoscibili tramite tesserini numerati.

Diversi commercianti di Spoltore hanno segnalato le telefonate, nelle quali si chiedono 50 euro ed annunciando la visita di una persona che si recherà in negozio per ritirarli. L'Agbe ha aggiunto: