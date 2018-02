Pescara, truffa e ricettazione: arrestato latitante ricercato

E' stato rintracciato a Rancitelli dalla Squadra Mobile, che lo ha fermato per un controllo ed ha scoperto che era un latitante con mandato di cattura europeo per delle truffe e ricettazione. In manette è finito Noureddine Houidi, 25enne tunisino. Il giovane è accusato, assieme ad un complice, di aver aperto conti bancari con documenti fittizi dove ha versato denaro con banconote false o frutto di furti per un totale di 11 mila euro.

Ora rischia una condanna in Francia con pena fino a 10 anni di carcere. A marzo 2017 fu arrestato per furto in abitazione; una volta scarcerato aveva fatto perdere le sue tracce fino a ieri.