Pescara: esce dal carcere, sale sul treno senza biglietto e picchia poliziotti: arrestato

Era appena stato scarcercato ed ha pensato bene di salire su un treno alla stazione di Pescara senza biglietto. Protagonista della vicenda un 22enne marocchino che in piena notte è salito sull'Intercity per Lecce. Qui però il controllore lo ha intercettato ed al suo rifiuto di scendere ha chiamato gli agenti della Polfer in servizio sul convoglio. A quel punto il giovane li ha picchiati con calci e pugni. Sul posto sono arrivati altri agenti e l'uomo è stato fermato.

I due agenti se la sono cavata con una prognosi fra i 5 e 10 giorni, mentre il marocchino è stato arrestato anche se il giudice non ha convalidato l'arresto condannandolo a 6 mesi con il patteggiamento per poi tornare libero.