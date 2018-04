Pescara: tornano i traghetti per la Croazia, ma solo a partire dall'autunno

Tornano i collegamenti marittimi con la Croazia, ma probabilmente solo a partire dal prossimo autunno. La Regione ha avviato l'iter per individuare un vettore per il collegamento tramite traghetti fra il porto di Pescara e la Croazia. A disposizione ci sono circa 1 milione di euro, ed a giorni si terrà un incontro per ufficializzare il bando.

L'obiettivo è di fornire un contratto triennale e puntare soprattutto sull'estate 2019. Per il 2018, infatti, a causa dei tempi stretti, molto probabilmente non si riuscirà a far partire i primi traghetti che potrebbero invece prendere il largo a partire dal mese di settembre.