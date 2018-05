Pescara, tortura e pesta a sangue la compagna per mesi: arrestato

Un pescarese con precedenti specifici per maltrattamenti è stato arrestato ieri dalla Squadra Volante con l'accusa di maltrattamenti, lesioni personali aggravate e denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. Gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione arrivata al 113 per una ragazza che, in stato di shock e visibilmente ferita, si era rifugiata in un bar sotto la sua abitazione.

Una volta sul posto, i poliziotti hanno appurato che il compagno si era dato alla fuga in auto e lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un cacciavite ed una spranga di ferro con delle punte. La ragazza presentava lesioni al volto, ai polsi ed alle braccia ed è stata condotta in ospedlae dove ha avuto una prognosi di 21 giorni per lesioni e la frattura del naso. La ragazza ha poi raccontato di essere vittima da molto tempo delle violenze del compagno dal quale si voleva separare. La sera fra l'1 ed il 2 maggio, in particolare, era stata legata ad una sedia con una catena e sottoposta ad un violento pestaggio. L'uomo ora si trova in carcere a Pescara.