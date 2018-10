Pescara, tenta il suicidio lanciandosi dal balcone in pieno centro

Si è lanciato nel vuoto dal secondo piano dell'appartamento in cui viveva nel tentativo di suicidarsi, ma si è miracolosamente salvato. Protagonista della vicenda uno studente universitario di Brindisi che la notte scorsa si è buttato dal balcone in via Ravenna, in pieno centro.

Il giovane prima di finire sull'asfalto al centro della carreggiata è rimbalzato su un'auto parcheggiata, una Fiat 500 che di fatto gli ha salvato la vita attutendo l'urto. E' intervenuta un'ambulanza che lo ha trasportato in ospedale. Ha riportato diverse fratture e traumi con prognosi di 40 giorni. Sul posto anche la Squadra Volante diretta da Paolo Robustelli.