Pescara, stangata sui passi carrabili provinciali: aumenti del 40%

No all'aumento di oltre il 40% dei passi carrabili sulle strade provinciali. Forze di Libertà, il gruppo d'opposizione di centrodestra in Provincia, ha presentato una mozione al consiglio per chiedere di revocare gli aumenti previsti dall'ordinanza firmata dal Presidente Di Marco che porterebbe nelle casse provinciali circa 140 mila euro in più.

Dura la critica dell'opposizione, che con il capogruppo D'Incecco ha partecipato alla riunione dei Presidenti di Gruppo alla quale però lo stesso Di Marco non ha partecipato.

"Se pensiamo alle condizioni in cui versano tutte le strade provinciali, alle frane mai risanate, al dissesto totale delle carreggiate spessoimpraticabili, il Presidente Di Marco forse avrebbe dovuto azzerare le tasse imposte ai cittadini. Viè di più: oggi abbiamo anche letto le dichiarazioni dello stesso Di Marco che addirittura si sarebbe dichiarato ignaro delle disposizioni contenute in un Decreto presidenziale da lui stesso firmato, in altre parole il 13 dicembre 2016 avrebbe firmato un documento senza neanche conoscerne il contenuto, affermazione difficilmente credibile e che, se fosse vera, sarebbe non una leggerezza ma una circostanza grave, fra l’altro considerando che l’aumento delle tariffe ha determinato un maggior incasso per la Provincia pari ad appena 140mila euro"