Pescara, stalli per disabili al Comune: torna Striscia la Notizia, replicano gli assessori

Botta e risposta a distanza fra disabili ed amministrazione comunale in merito alla questione degli stalli per disabili davanti al Comune. Della questione si era già occupato il programma "Striscia La Notizia" che oggi è tornato sul posto assieme a Claudio Ferrante, dell'associazione Carrozzine Determinate che per primo aveva denunciato la mancanza di posti riservati ai disabili a fronte di molti posti per i politici e dirigenti comunali.

Ferrante ha dichiarato:

L’associazione più di una volta ha sollecitato i politici dalle gambe buone, a rinunciare almeno in parte al privilegio dei parcheggi riservati quantomeno nelle immediate vicinanze dell’ingresso riservato alle persone con disabilità, che è già ingresso diverso da quello principale.

Striscia la notizia con il suo notissimo inviato aveva affiancato l’associazione in questa battaglia, con la promessa di verificare la realizzazione dei parcheggi, promessi il giorno della protesta dal presidente del Consiglio Comunale Pagnanelli insieme all’Assessore Civitarese entro Natale. Natale è trascorso, siamo all’anno nuovo e dei parcheggi neanche l’ombra.

I politici si tengono stretto questo privilegio non dimostrando alcun tipo di apertura e vaneggiando ipotesi di realizzazione di parcheggi, comunque non realizzati, in prossimità del Comune ma in posizioni pericolosissime e piene di barriere architettoniche oltreché enormemente distanti dall’ingresso riservato. Insomma anche striscia la notizia ha potuto verificare che nulla è stato fatto! I politici si tengono stretto il loro parcheggio comodo e caldo sotto l’ufficio! Ai limiti del ridicolo ed espressione di un comportamento inqualificabile il comunicato stampa piovuto dal cielo improvvisamente e contemporaneamente all’arrivo della troupe di striscia la notizia davanti al Comune di Pescara, in cui la Giunta comunale annuncia la realizzazione di nuovi stalli per persone con disabilità entro gennaio ma comunque in zone non adiacenti all’ingresso disabili del palazzo comunale e al di fuori delle sbarre della vergogna.

Ferrante fa riferimento alla replica arrivata da parte dell'amministrazione comunale degli assessori Civitarese ed Allegrino che hanno replicato annunciando l'avvio dei lavori nel giro di pochi giorni: