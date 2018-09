Pescara: stalker "seriale" perseguita una ragazza e le sue amiche

Ha perseguitato, minacciato e pedinato una ragazza della quale si era invaghito, arrivando addirittura a molestare e tormentare due delle sue amiche. Protagonista della vicenda S.F. 37enne di Pescara, al quale è stata applicata la misura del divieto di avvicinamento alle tre ragazze.

Tutto ha inizio nel 2012 quando l'uomo conosce una 28enne arrivata in città per motivi di studio. I due frequentano la stessa comitiva anche se, nonostante i ripetuti approcci dell'uomo, non nasce mai una relazione sentimentale ed anzi il rapporto fra i due si interrompe per volontà della ragazza.

Il 37enne a quel punto inizia a tempestarla di chiamate e messaggi, presentandosi sotto la sua abitazione e citofonando a qualsiasi ora del giorno e della notte. Stesso copione anche per due amiche della ragazza, minacciate e perseguitate via Facebook e chat.

Nel 2014 la ragazza decide di tornare nel paese d'origine, ma l'estate scorsa quando torna a Pescara casualmente incontra l'uomo che riprende a minacciarla ed offenderla. La ragazza a giugno si presenta in Questura per la denuncia, dopo che il 37enne l'aveva addirittura minacciata di morte su Facebook, dicendo di volerle gettare addosso dell'acido. Era perfino andato fino al paese d'origine della vittima presentandosi nel ristorante della famiglia sperando di poterla incontrare.

Il G.I.P ha così deciso per la misura di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ragazza e dalle amiche.