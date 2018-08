Pescara, spaccio di droga nei giardinetti del Terminal Bus: beccato un pusher

Grazie alle segnalazioni dei pendolari del Terminal Bus, la Polizia ha individuato ed arrestato un giovane nigeriano per spaccio di stupefacenti. Ieri mattina, verso le 9,00, gli agenti lo hanno notato mentre prelevava un involucro da una panchina dei giardinetti del Terminal Bus. Subito dopo, si avvicinava a due giovani in tenuta da mare per cedere delle dosi di stupefacente, ma i poliziotti sono intervenuti nonostante il tentativo del nigeriano di liberarsi dei piccoli involucri.

Grazie poi all'ausilio del cane antidroga Ayrton, sono state rinvenute altre dosi sia nell'aiuola che nella panchina. Lo spacciatore è stato denunciato a piede libero.