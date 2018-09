Pescara, beccato con 150 grammi di eroina: arrestato

Un 53enne di origini foggiane, noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato ieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Si tratta di Primiano Pignatelli, fermato durante un controllo in strada mentre si trovava a bordo della sua auto in via Piave.

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti 22 grammi di eroina divisa in dosi. I carabinieri hanno deciso di proseguire i controlli nella sua abitazione, dove hanno rinvenuto altri 130 grammi della satessa sostanza confezionati in un unico panetto, oltre a 3 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. L'uomo ora si trova ai domiciliari.