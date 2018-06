Pescara: spaccio di droga, arrestate quattro donne

Tre donne, tutte di etnia rom, sono state arrestate dalla Squadra Mobile di Pescara nell'ambito di tre diverse operazioni antidroga che rientrano nel piano "Alto Impatto" eseguito da tutte le forze di Polizia della Questura di Pescara negli ultimi giorni.

Il primo arresto riguarda Virginia Spinelli, 32enne pescarese pregiudicata sorpresa nella sua abitazione di via Lago di Borgiano in possesso di 70 grammi di eroina, 66 di cocaina e due bilancini di precisione. In manette anche Sauchella Bambina 47enne e Rosa Bevilacqua 24enne, trovate in possesso nella loro abitazione di 395 grammi di eroina e 293 grammi di cocaina oltre ad un bilancino di precisione.

Infine arrestata anche Rita Spinelli, 23enne che nascondeva in un ripiano della zona lavanderia della sua casa oltre 250 grammi di eroina, oltre ad un piccolo quantitativo di marijuana ed un bilancino di precisione.