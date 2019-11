Pescara, sgominata centrale dello spaccio al "Ferro di cavallo": 10 arresti, gli aggiornamenti - FOTO

Quattordici indagati con dieci arresti e quattro indagati a piede libero, con oltre mezzo kg di stupefacenti sequestrati. Sgominata dai carabinieri della compagnia di Pescara una fiorente rete di spaccio di droga a Rancitelli in particolare nel "Ferro di cavallo" dove si è concentrata l'attività investigativa ed operativa dei militari che hanno avviato l'indagine, denominata appunto "Iron Horse" nel mese di maggio.

Grazie ad un costante e meticoloso controllo del territorio, con attività di pedinamento, osservazione e controllo i carabinieri hanno seguito l'andirivieni particolarmente intenso di assuntori di stupefacenti che si recavano sul posto per l'acquisto e spesso anche per il consumo di dosi di vari stupefacenti come cocaina, eroina e la pericolosa"speedball", un mix di eroina, morfina, cocaina e crack particolarmente dannoso per l'organismo che fino a poco tempo fa era diffuso quasi esclusivamente all'estero.

In manette sono finiti V.P. 28enne, M.S. 52enne, L.P 49enne, G.C. 34enne, D.R. 31enne, T.R. 26enne, G.S. 41enne e A.M. 28enne mentre quattro persone sono indagate a piede libero. Altre tre persone erano già state arrestate in flagranza di reato.

Una volta bloccati i clienti e sottoposti a perquisizione, i carabinieri sono riusciti a risalire alla rete che li riforniva quasi quotidianamente delle dosi, trasformando il complesso di edilizia popolare in una vera centrale dello spaccio. L.P. e D.R. avevano in particolare assunto un ruolo importante nell'organizzazione criminale, svolgendo anche il compito di intermediari mettendo in contatto acquirenti e fornitori, trattando sui prezzi ed in alcuni casi accompagnando anche gli stessi tossicodipendenti nei luoghi stabiliti per lo scambio e procedendo anche alla vendita diretta degli stupefacenti.

Sequestrati complessivamente 300 grammi di eroina, 150 grammi di cocaina e 50 grammi di speedball.