Pescara, spaccio di cocaina: arrestato "nonno" pusher

Aveva pensato bene di mettere su un fiorente giro di spaccio approfittando del tempo libero dovuto al pensionamento. Per questo, un commerciante 80enne pregiudicato O.C. è stato arrestato dalla Squadra Mobile. L'uomo, nella sua abitazione di Zanni, riceveva i clienti di tutte le età per vendere cocaina.

Durante la perquisizione domiciliare, infatti, sono stati rinvenuti 20 grammi di cocaina già divisa in 13 dosi, ed altri 20 gammi di mannite oltre ad un coltello utilizzato per la preparazione delle dosi. L'uomo, con diversi precedenti, era già stato arrestato nel 2007 per un'altra operazione antidroga della Squadra Mobile di Pescara.