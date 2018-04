Pescara, spacciano nonostante i domiciliari: 4 arresti

Arresti nelle ultime ore a Pescara da parte della Squadra Mobile durante una serie di controlli e perquisizioni in diverse abitazioni di persone sottoposte agli arresti domiciliari.

N.M, 35enne pescarese è stato arrestato in quanto sorpreso in possesso di 20 grammi di marijuana, 2 grammi di cocaina e 4 grammi di eroina oltre a materiale per la preparazione e confezionamento dosi nella sua abitazione, dov'era già sottoposto agli arresti domiciliari.

Arrestati anche C.L 51enne originario di Pisa, C.A. 58enne molisano, D.R.M.G. 76enne originaria del chietino, sorpresi con 20,36 grammi di eroina e 10.38 grammi di cocaina oltre ad un bilancino di precisione. Erano tutti sottoposti agli arresti domiciliari e sono finiti tutti in carcere tranne l'anziana donna che ha avuto i domiciliari.