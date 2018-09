Pescara, spaccia droga nonostante i domiciliari: arrestato

Nonostante gli arresti domiciliari, ai quali era sottoposto da marzo per una serie di furti, è stato sorpreso dalla polizia a spacciare droga. Per questo, E.D.C. 26enne foggiano residente a Pescara è stato arrestato e condotto in carcere.

La misura domiciliare, infatti, è stata aggravata a seguito dell'arresto avvenuto ieri in flagranza di reato. Il giovane a marzo aveva messo a segno dei furti fra San Giovanni Teatino e Chieti. A decidere per il carcere è stata la Corte d'Appello de L'Aquila..