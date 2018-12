Pescara, due spaccate in centro: nel mirino un bar ed un negozio di dolci e caffè

Si riaccendono le polemiche sulla sicurezza in città. Nella notte fra domenica e lunedì, infatti, sono state danneggiate le vetrine di due attività commerciali rispettivamente in via del Concilio ed in via Gobetti. Nel primo caso, è stato preso di mira un negozio di dolci e caffè "Lì per lì" dove i vandali hanno rubato qualche panettone ed un pc dopo aver rotto la vetrina con un grosso pezzo di betonella.

La titolare ha parlato del furto su Facebook:

Stanotte qualche "golosone" si è intrufolato, siamo davvero troppo buoni, speriamo che sia tutto di loro gradimento

L'altra spaccata, invece, è avvenuta a breve distanza in via Gobetti dove è stata danneggiata la vetrina del "Biba's Cafè". Anche in questo caso i malfattori hanno spaccato la vetrina. La titolare, Simona Granieri, ha espresso tutta la propria rabbia su Facebook:

"È triste... vergognoso... squallido... fastidioso... snervante... uno schifo... degradante... umiliante... È tutto quello che in una società civile non dovrebbe accadere. Mi vergogno di essere una pescarese..Ma non mi arrendo"

La titolare ci ha poi spiegato che i vandali non hanno rubato nulla all'interno del negozio, provocando danni alla vetrina per circa 300 euro. Ma lo sconforto arriva soprattutto dal fatto che episodi simili sono già accaduti in passato, ed i commercianti sono esasperati e chiedono maggiori controlli e tutela.