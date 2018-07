Pescara, spaccata alla Geox di Corso Umberto: arrestato latitante

Ha rotto la vetrina del negozio Geox di Corso Umberto tentando di compiere un furto, ma è stato fermato ed arrestato dalla Polizia. In manette è finito T.K., 34enne cittadino marocchino irregolare sul territorio nazionale latitante. L'uomo infatti doveva scontare una pena di 2 anni e 2 mesi di carcere per rapina, e per questo era ricercato.

Sul posto gli agenti hanno notato l'arrestato che, dopo aver rotto la vetrina con un tombino, stava cercando di ampliarne il buco con un bastone. Subito si è dato alla fuga, ma è stato raggiunto e fermato all'angolo con Corso Vittorio. Aveva con sè un grosso paio di forbici.